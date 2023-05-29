МВД России предложило ввести институт репатриации и закрепить в законодательстве понятие «репатриант». Проект соответствующего указа президента РФ, подготовленный МВД, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Институт репатриации, следует из документа, планируется создать в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Репатриантами предлагается считать желающих переселиться в РФ, относящихся к следующим категориям:

Постоянно проживающие за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года (начало полномасштабного вторжения войск РФ в Украину);

Бывших граждан РФ;

Лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве бывшего СССР;

Лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

Репатриантам планируют выдавать вид на жительство без предварительного оформления разрешения на временное проживание. Кроме того, они будут освобождены от необходимости подтверждать владение русским языком.

От подтверждения владения русским языком также освободят соотечественников, «постоянно проживающих на территориях иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц и перечень которых определен правительством РФ». В пояснительной записке говорится, что «распространение требования о подтверждении владения русским языком на данную категорию лиц вызовет у них недоверие к Российской Федерации, а также повлечет дополнительную нагрузку на сотрудников росзагранучреждений, численность которых в настоящее время значительно сокращена».

К «недружественным» странам власти РФ относят государства, которые ввели санкции в отношении России, в том числе США и все страны Евросоюза.

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