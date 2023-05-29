Китайский среднемагистральный лайнер C919 выполнил первый коммерческий полет

Самолет C919 — разработанный и произведенный в Китае среднемагистральный лайнер — выполнил первый коммерческий полет. Утром 28 мая C919 вылетел из Шанхая и приземлился в Пекине.

На борту самолета, пишет BBC News, было более 130 пассажиров. Рейс занял менее трех часов. В Пекине самолет встретили «водным салютом».

В Китае и за его пределами обсуждают, что в C919 много комплектующих иностранного производства. В твиттере, например, публикуют разные варианты инфографики, показывающей, в каких странах производится та или иная часть самолета. Критикующим широкое применение иностранных компонентов в китайском самолете указывают, что это распространенная мировая практика.

Первый прототип C919 был представлен в конце 2015 года. Первый испытательный полет самолет совершил в мае 2017 года. Предполагается, что он должен стать главным конкурентом Airbus A320 и Boeing 737-800, которые в данный момент являются самыми массовыми среднемагистральным самолетами в мире.