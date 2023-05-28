Три человека погибли в пограничном столкновении иранских военных с талибами

По крайней мере три человека погибли в результате боестолкновения, произошедшего 27 мая на пограничном пункте между Ираном и Афганистаном, сообщает Reuters.

Государственное агентство Ирана IRNA сообщило, что в ходе боя погибли двое иранских пограничников и еще двое мирных жителей получили ранения, а талибы понесли «значительные потери».

Представитель движения «Талибан», удерживающего власть в Афганистане, заявил, что с каждой стороны погибли по одному человеку.

Обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании конфликта и утверждают, что первым открыл огонь противник.

В настоящее время ситуация на границе находится под контролем, утверждают талибы.

Как пишет «Аль-Джазира», ранее президент Ирана Ибрахим Раис обвинил «Талибан» в нарушении договора 1973 года о водных ресурсах. Он касается реки Гильменд, протекающей в пограничных территориях обеих стран. На афганской стороне талибы перекрыли реку плотиной, используя ее воды для выработки электроэнергии и орошения сельскохозяйственных земель. Для Ирана использование вод Гильменда особо важно из-за частых засух в стране.