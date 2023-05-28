Байден объявил о достижении соглашения по потолку госдолга, которое позволит избежать дефолта

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету, которое позволит избежать объявления дефолта. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Это важный шаг вперед, который позволяет сократить расходы, одновременно защищая важнейшие программы для работающих граждан и развивая экономику для всех. Соглашение представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят. Такова ответственность управления, — заявил Байден. — Это соглашение является хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест».

Текст документа будет опубликован позднее 28 мая. Ожидается, что на голосование в конгрессе США его выставят 31 мая.

По сведениям The New York Times, бюджетное соглашение на два года отменяет лимит госдолга США, сокращая и ограничивая некоторые государственные расходы на тот же срок.

Как ранее заявляла глава американского Минфина Дженет Йеллен, из-за достижения потолка госдолга власти США могут уже к 5 июня перестать платить по своим обязательствам и объявить дефолт.

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