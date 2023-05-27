Умер Илья Кабаков

В субботу 27 мая умер художник-концептуалист Илья Кабаков. Об этом сообщили в фонде Ильи и Эмилии Кабаковых.

«С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Он покинул этот мир в окружении своих близких, не дожив до своего 90-летия», — говорится в сообщении фонда.

Музей современного искусства «Гараж»

Похороны пройдут в узком семейном кругу. Через несколько недель после этого будет организована панихида, которую смогут посетить желающие, добавили в фонде.

Кабакова называли самым известным в мире современным российским художником и главным русским художником последней трети XX века. Он был одним из основоположников московского концептуализма. Всемирную известность получил благодаря своим инсталляциям — его работы выставлялись во многих музеях, а его картина «Жук» в 2008 году стала самым дорогим (5,8 миллиона долларов) из проданных произведений современного российского искусства. С конца 1980-х Кабаков жил и работал в США.