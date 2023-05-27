Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии

Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста лидера правящей «Сербской прогрессивной партии» (СПП). На место председателя партии президент предложил кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича, сообщает Sputnik Srbija.

«Я знаю, насколько он верен СПП, а также идее независимой и процветающей Сербии. Я уверен, что с моей и вашей поддержкой он сможет сделать еще больше», — сказал Вучич.

Президент Александр Вучич анонсировал свою отставку с поста лидера СПП 26 мая на митинге его сторонников в Белграде. Партию он возглавлял с 2012 года, когда его предшественник на этом посту Томислав Николич стал президентом. Сам Вучич стал президентом в 2017 году, но продолжил возглавлять партию.