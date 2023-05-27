Главную награду Каннского фестиваля получил фильм «Траектория падения»

Золотая пальмовая ветвь 76-го Каннского фестиваля присуждена картине «Траектория падения» француженки Жюстин Трие. Об этом было объявлено на церемонии закрытия кинофестиваля вечером 27 мая.

Гран-при, второй по значимости наградой Каннского фестиваля, удостоен фильм «Зона интересов» Джонатана Глейзера. Призом жюри отмечен фильм «Опавшие листья» Аки Каурисмяки.

Приз за лучшую режиссуру получил Чан Ань Хунг («Страсть Додена Буффана»), награду за лучший сценарий — Юдзи Сакамото («Монстр»).

Лучшим актером признан Кодзи Якусе («Идеальные дни»), лучшей актрисой — Мерве Диздар («О сухих травах»).