Россия атаковала Украину дронами и крылатыми ракетами. ВСУ заявили, что сбили 25 беспилотников и десять ракет

В ночь на 26 мая Россия атаковала Украину ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами разных типов, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Всего, по данным военных, в атаке участвовали 31 беспилотник и 17 ракет. Из них удалось сбить 10 ракет и 25 дронов, включая два разведывательных беспилотника.

Также сообщается, что попадание ударных БПЛА и нескольких ракет были зафиксированы в Харьковской и Днепропетровской областях.

Глава Днепропетроской военной администрации Сергей Лысак также подтвердил информацию об ударах по региону. «Тяжелейшая ночь. Было громко — враг массированно атаковал область ракетами и дронами», — написал он.

По данным Лысака, в Днепре были зафиксированы попадания в частный жилой дом и здания двух частных предприятий. Также в результате обстрела было сильно повреждено транспортное предприятие и заправка. Сотрудник заправки получил ранение. Кроме того, пишет Лысак, с помощью беспилотников была обстреляна Марганецкая община.

В свою очередь в Харьковской военной администрации заявили, что атаке беспилотников подверглись города Мерефа и Изюм. В было повреждено здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой, а в Мерефе — гражданское предприятие. Пострадавших нет.

Минобороны РФ ночной обстрел пока не комментировало.