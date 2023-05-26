Госдума подготовила законопроект о запрете «смены пола по желанию человека»

Депутаты нижней палаты российского парламента подготовили законопроект, полностью запрещающий «смену пола по желанию человека», пишут «Ведомости». Проект пока не внесен на рассмотрение Госдумы, но изданию удалось с ним ознакомиться.

В частности, документ предусматривает запрет на хирургические операции в рамках трансгендерного перехода, а также смену имени и гендерного маркера в документах.

Закон «Об основах охраны здоровья», поясняют «Ведомости», предлагается дополнить отдельной статьей 45.1: «Медицинским работникам запрещается проведение медицинских вмешательств, направленных на изменение пола пациента, связанных с психическими заболеваниями и расстройствами поведения».

По действующему российском законодательству для проведения хирургических операций и гормональной терапии в рамках трасгендерного перехода нужна справка врачебного консилиума с диагнозом «транссексуализм», относящимся к классу психических расстройств и расстройства поведения.

Кроме того, абзац 4 статьи 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагают дополнить словами «за исключением случаев, указанных в статье 45.1 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». В действующей редакции абзац 4 статьи 70 допускает внесение исправления или изменения в запись акта гражданского состояния органами ЗАГС в случае, если представлен «документ об изменении пола, выданный медицинской организацией».

Разработку таких поправок подтвердил и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков (фракция «Новые люди»), пообещав, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Источники «Ведомостей» сообщили, что Даванков подготовил законопроект, но вноситься он будет от всех фракций, поэтому сейчас идет сбор подписей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал как саму инициативу, так и предложение Даванкова всем депутатам стать соавторами. На рассмотрение законопроекта в первом чтении Володин предложил пригласить представителей Минздрава — официальная позиция ведомства по поводу законопроекта пока неизвестна.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии».

Подробнее о нем

В России запретили не только «гей-пропаганду», но и «навязывание информации» о гомосексуальности и «смене пола». Кошмарный закон против ЛГБТ-сообщества — в одной таблице

Подробнее о нем

В России запретили не только «гей-пропаганду», но и «навязывание информации» о гомосексуальности и «смене пола». Кошмарный закон против ЛГБТ-сообщества — в одной таблице