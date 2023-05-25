Верховный суд России ликвидировал партию «Парнас»

Верховный суд РФ ликвидировал политическую партию «Парнас». Об этом сообщает «Медиазона».

Основанием для ликвидации суд назвал отсутствие региональных отделений как минимум в половине регионов России. Как указывал Минюст, с нового года количество отделений партии сократилось с 47 до 40.

Представители «Парнаса» настаивали на том, что у партии до сих пор действуют 44 отделения, что является без учета четырех украинских регионов, об аннексии которых Россия объявила в сентябре 2022 года. Представители партии заявляли, что аннексированные регионы в данном случае не должны считаться, так как там еще нет полноценных органов исполнительной власти.

Партия «Парнас» была основана в 1990 году как Республиканская партия России, а нынешнее название получила после того, как в 2012 году объединилась с коалицией «несистемной» оппозиции «За Россию без произвола и коррупции».

Наиболее известными членами «Парнаса» были Борис Немцов, Владимир Рыжков, Илья Яшин, Михаил Касьянов, Владимир Милов.