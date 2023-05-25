Губернатор сообщил, что силы ПВО сбили украинскую ракету в Ростовской области

В Ростовской области системы ПВО сбили украинскую ракету в районе города Морозовск, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие», — говорится в телеграм-канале Голубева. Другие подробности случившего он не привел.

Российские и украинские телеграм-каналы опубликовали видео, предположительно, работы ПВО в районе Морозовска. Сообщалось, что «неизвестный объект» был сбит в районе военного аэропорта.