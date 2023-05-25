Британский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа
Депутаты Палаты общин британского парламента единогласно поддержали решение о том, чтобы признать Голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа, сообщает «Русская служба Би-би-си».
Голосование инициировала депутат Консервативной партии Великобритании Полин Летхэм. По ее словам, это решение должно стать посланием президенту России Владимиру Путину в связи с развязанной им войной в Украине.
«Советский Союз уничтожил миллионы украинцев, насильственно заморив их голодом и принудительным переселением, что напоминает сегодняшний события в Украине. Сталин в 30-е годы, как Путин сегодня, хотел уничтожить украинский народ и украинскую идентичность», — заявила депутат.
Никаких конкретных шагов голосование в британском парламенте не подразумевает, отмечают журналисты.
Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа в 2006 году. Власти Украины годами добивались официального признания Голодомора геноцидом. На фоне войны некоторые страны поддержали это решение.
В список стран, которые официально признали Голодомор геноцидом украинского народа, входят США, Канада, Австралия, Португалия, Мексика, Бразилия, Франция, Исландия и другие.