Британский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Депутаты Палаты общин британского парламента единогласно поддержали решение о том, чтобы признать 1930-х годов геноцидом украинского народа, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Голосование инициировала депутат Консервативной партии Великобритании Полин Летхэм. По ее словам, это решение должно стать посланием президенту России Владимиру Путину в связи с развязанной им войной в Украине.

«Советский Союз уничтожил миллионы украинцев, насильственно заморив их голодом и принудительным переселением, что напоминает сегодняшний события в Украине. Сталин в 30-е годы, как Путин сегодня, хотел уничтожить украинский народ и украинскую идентичность», — заявила депутат.

Никаких конкретных шагов голосование в британском парламенте не подразумевает, отмечают журналисты.

Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа в 2006 году. Власти Украины годами добивались официального признания Голодомора геноцидом. На фоне войны некоторые страны поддержали это решение.

В список стран, которые официально признали Голодомор геноцидом украинского народа, входят США, Канада, Австралия, Португалия, Мексика, Бразилия, Франция, Исландия и другие.