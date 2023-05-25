Алиев и Пашинян встретились в Москве. Алиев: Армения признала Карабах частью Азербайджана. Пашинян: мы договорились о признании территориальной целостности

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Об этом, сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

На этой основе страны «хорошо продвигаются» к урегулированию отношений, отметил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении. По его словам, у стран есть возможность выхода на мирное соглашение, «учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана».

Ранее на пресс-конференции в Ереване Пашинян заявил, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения, отмечает ТАСС.

Алиев также добавил, что существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений на основе того, что страны признали территориальную целостность друг друга.

Ожидается, что 25 мая между лидерами Армении и Азербайджана пройдут переговоры при посредничестве президента РФ.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности признать частью Азербайджана Нагорный Карабах, который находится в центре многолетнего конфликта между странами. При этом он заявил, что это произойдет, если Баку обеспечит безопасность армянской части населения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, говорил, что подписание мирного договора с Арменией «неизбежно» и добавил, что в Баку прилагают «конструктивные усилия» для достижения этой цели.

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