Во Франции запретили авиаперелеты между городами внутри страны, если в них можно добраться на поезде за 2,5 часа

Во Франции вступил в силу закон, запрещающий прямые авиаперелеты между городами внутри страны, если между ними существует железнодорожное сообщение и время в пути не превышает 2,5 часа.

Соответствующий закон, пишет BBC News, был принят еще два года назад, но вступил в силу лишь в мае 2023-го. Цель закона — сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

По новым правилам под запретом, например, оказываются перелеты между Парижем и такими городами, как Нант, Марсель, Лион и Бордо. На стыковочные рейсы запрет не распространяется.

Первоначально предполагалось, что запрет будет распространяться на прямые авиаперелеты, если путь по этому же маршруту на поезде занимает менее 4 часов, однако авиакомпании сумели добиться более выгодных для себя условий.

Критики закона указывают, что он носит чисто символический характер и не приведет к сколь-нибудь заметному сокращению выбросов парниковых газов, а властям, по их мнению, нужно принять по-настоящему действенные меры. Кроме того, высказываются опасения, что Национальная компания французских железных дорог (SNCF) может на фоне запрета внутренних полетов на короткие расстояния повысить цены или снизить качество обслуживания.

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