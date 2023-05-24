Умерла Тина Тернер

Умерла американская певица Тина Тернер. Об этом Sky News сообщил ее пресс-секретарь.

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«Тина Тернер, „королева рок-н-ролла“, мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте недалеко от Цюриха», — говорится в заявлении.

Тина Тернер — обладательница восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone называл ее одной из величайших певиц современности. Свою карьеру она начала в 1960-х и с тех пор выпустила девять альбомов. В 2021 году была введена в Зал славы рок-н-ролла.