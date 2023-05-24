Телеграм-каналы сообщили, что в Ростовскую область из аннексированной ДНР пытался проникнуть человек со взрывчаткой. Он погиб при взрыве

Неизвестный мужчина со взрывчаткой пытался прорваться в Ростовскую область с территории аннексированной ДНР, сообщают Baza, Mash и Shot.

Инцидент произошел вечером 23 мая в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка». По данным телеграм-каналов, мужчина перелез через забор и побежал в сторону лесополосы и хутора Максимов. Его заметили пограничники и попытались догнать, но произошел взрыв и он погиб.

Что именно случилось, неизвестно, отмечает Baza. По одной из версий, пишет издание, взрывное устройство сработало случайно. В свою очередь Mash и Shot утверждают, что мужчина подорвал себя сам.

Личность погибшего и его мотивы устанавливают следователи, утверждают телеграм-каналы. Официальных сообщений о случившемся не поступало.