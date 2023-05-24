Православная церковь Украины перешла на новоюлианский церковный календарь. Дмитрий Песков назвал это решение «вакханалией и безумием»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Православной церкви Украины о переходе на новоюлианский церковный календарь, назвав это «вакханалией и безумием».
«По-русски говоря, это вакханалия, это безумие, к сожалению», — сказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин». Пресс-секретарь также добавил, что теперь, по его мнению, остается ждать, когда в Украине «объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык».
Епископы Православной церкви Украины (ПЦУ) на архиерейском соборе 24 мая проголосовали за переход к новоюлианскому церковному календарю, согласно которому Рождество в Украине будут праздновать 25 декабря.
До этого ПЦУ использовала юлианский календарь, также как и Русская православная церковь. Юлианский календарь отличается от григорианского, по которому живет большинство стран мира, на 13 дней.