Международную Букеровскую премию получил болгарский писатель Георги Господинов за роман «Времеубежище»

55-летний болгарский писатель Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии за роман «Времеубежище» (Time Shelter), сообщается на сайте награды.

В центре сюжета книги вымышленная клиника для пациентов с болезнью Альцгеймера, каждый этаж здания которой с точностью воспроизводит то или иное десятилетие, позволяя людям воскресить воспоминания.

Получая премию, Господинов назвал свой роман историей о «памяти и времени», а также «милитаризации ностальгии».

Изначально роман «Времеубежище» был написан на болгарском языке. На английский его перевела Анджела Родель, с которой Господинов разделил поровну денежную часть премии — 50 тысяч фунтов стерлингов (62 тысячи долларов).

Международную Букеровскую премию вручают за произведение иностранного автора, изданное на английском языке в Великобритании или Ирландии. Награду вручают ежегодно с 2005 года как дополнение к основной Букеровской премии для поощрения авторов из стран, не относящихся к Британскому Содружеству.