Губернатор Флориды Рон Десантис — главный соперник Трампа — официально подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года
Губернатор Флориды Рон Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США уведомление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года, сообщает Associated Press.
По данным агентства, официально о своем включении в гонку губернатор объявит в прямом эфире с бизнесменом Илоном Маском на платформе Twitter Spaces.
44-летний Рон Десантис — восходящая звезда Республиканской партии. С 2015 по 2018 год был членом палаты представителей, а позже занял пост губернатора Флориды. В 2022 году переизбрался на второй срок с отрывом почти в 20% голосов, даже несмотря на то, что в должности губернатора Десантис подписал целый ряд непопулярных законов, в том числе об ограничении абортов, упрощении ношения оружия и запрете операций по трансгендерному переходу. На предстоящих президентских выборах Десантис будет бороться за номинацию от Республиканской партии с бывшим президентом Дональдом Трампом.