В 2022 году средняя продолжительность трудового стажа у россиян после назначения пенсии составила 7,47 года — это наибольшее значение показателя за весь период доступной статистики (ведется с 2011 года — тогда продолжительность стажа после выхода на пенсию составляла шесть лет), сообщает РБК со ссылкой на , проведенного Росстатом.

Меньше всего работают пенсионеры, вышедшие на пенсию по старости — 2,3 года (в 2020 году этот показатель составлял 5,82 года).

В то же время получатели досрочной трудовой или военной пенсии продолжают работать в течение 7,5 года. Дольше всех работают те, кому положены выплаты по инвалидности — еще 11,8 года. РБК уточняет, что обе эти категории россиян выходят на пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста: мужчины в 61,5 года, женщины — в 56,5 года.

Всего в ходе опроса о работе после назначения пенсии заявили 17,8% респондентов. Из них 6% имеют стаж от одного до четырех лет, еще 6% — от пяти до девяти лет. Еще 2,8% респондентов сообщили, что работали после назначения пенсии в течение 10–14 лет, и 1,7% тех, кто сообщил о стаже от 15 лет и более.

Как отметил в разговоре с РБК профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рост стажа на пенсии может быть связан с тем, что в последние годы в России увеличивается число получателей социальных пенсий, которые положены лицам с недостаточным трудовым стажем. По его словам, можно предположить, что они вынуждены продолжать работать, чтобы компенсировать отсутствие страховой пенсии.

В 2018 году в России приняли закон о поэтапном повышении пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. В 2022 году возраст выхода на пенсию составлял 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.