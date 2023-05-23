Правозащитника Бахрома Хамроева приговорили к 14 годам по обвинению в «оправдании терроризма»
Второй Западный окружной военный суд приговорил правозащитника Бахрома Хамроева к 14 годам колонии по обвинению в «оправдании терроризма» и в «организации деятельности террористической организации». Об этом сообщает Центр защиты прав человека «Мемориал».
Прокурор просил назначить Хамроеву 21 год лишения свободы.
Уголовное дело против Хамроева возбудили в конце февраля 2022 года. Силовики сочли «оправданием терроризма» его посты в фейсбуке, в которых он, по версии обвинения, высказывал поддержку партии «Хизб ут-Тахрир».
О второй статье в деле Хамроева стало известно в октябре. Ему вменили «организацию деятельности террористической организации» из-за того, что он помогал мусульманам, которых преследовали по подозрению в связях с «Хизб ут-Тахрир».
Хамроев не признал вины. Он подчеркивал, что сам никогда не состоял в «Хизб ут-Тахрир», а лишь занимался правозащитной помощью ее предполагаемым членам.
Бахром Хамроев занимается правозащитной деятельностью в России с 1992 года. В последние годы он чаще всего защищает права мигрантов из Азии и российских мусульман, отмечает «ОВД-Инфо».
Ранее против Хамроева заводили дело по статье о фиктивной регистрации иностранцев (статья 322.2 УК РФ), однако в 2020 году оно было прекращено за истечением сроков давности.