Минюст предложил признавать географические карты «экстремистскими», если на них намеренно искажены сведения о государственной границе России

Минюст РФ подготовил поправку к законопроекту о признании географических карт, оспаривающих территориальную целостность России, экстремистскими материалами. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника правительственной комиссии по законопроектной деятельности, утвердившей поправку.

Согласно предложенной поправке, экстремистскими будут признаваться «картографические материалы и другие материалы, в которых на момент их создания сведения о государственной границе РФ были заведомо искажены в целях оспаривания территориальной целостности РФ». Как уточняет РБК, положительные заключения к данной поправке уже дали МВД, Минфин, ФСБ, Минэкономразвития и Росреестр.

В то же время председатель московской коллегии адвокатов «Последний дозор» Александр Молохов сказал изданию, что доказательство умысла — это «слабое место» российской правоохранительной системы.

«Умысел предполагается, и никто не утруждает себя его доказыванием. Потому что его очень сложно доказать. Как правило, эту пресловутую „заведомость“ обходят стороной. К сожалению, наши правоохранительные органы не утруждают себя доказыванием умысла, они пишут, что это все явствует из обстановки, что умысел подтверждается совокупностью доказательств», —пояснил он.

Законопроект о признании карт, оспаривающих целостность России, экстремистскими материалами был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года. 20 декабря законопроект был принят в первом чтении. В свою очередь правительство РФ в своем отзыве высказало ряд замечаний к законопроекту. В частности, в первоначальной редакции проекта было неясно, будут ли подпадать под новые нормы материалы, изданные до аннексии украинских территорий. Также правительство отмечало, что карты и подобные материалы выполняют информативную функцию, а для включения их в понятие «экстремистские материалы» необходимо наличие умысла по оспариванию территориальной целостности России.