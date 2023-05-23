«Газпром» лишился первого долгосрочного контракта с европейской компанией

Финская компания Gasum через арбитраж расторгла соглашение с «Газпромом» на поставку топлива. Как пишет «Коммерсант», Gasum — первая европейская компания, расторгшая долгосрочный контракт с российским газовым монополистом.

Контракт Gasum и «Газпрома» должен был действовать до 31 декабря 2031 года. В 2021 году «Газпром» поставил в рамках этого соглашения в Финляндию 1,49 миллиарда кубометров газа. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций Россия начала требовать за газ оплату в рублях. Gasum, как и ряд других компаний, от такой схемы отказалась, и «Газпром» в мае 2022 года прекратил поставки в Финляндию.

Финская компания инициировала арбитражное разбирательство, заявив, что не принимает новые условия оплаты, недовольна недопоставками по контракту и рядом его условий. Арбитраж счел указ президента РФ об оплате в рублях за газ для компаний из «недружественных» стран форс-мажором, позволяющим Gasum расторгнуть контракт, но обязал стороны продолжить переговоры, которые, в итоге, завершились безрезультатно.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что массового расторжения контрактов со стороны других европейских покупателей пока не будет, так как им нужна подстраховка на предстоящую зиму.

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