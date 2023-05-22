Aurus попал в ДТП в центре Москвы. Источники утверждают, что автомобиль закреплен за патриархом Кириллом, в РПЦ это отрицают

В центре Москвы Больничного переулка с проспектом Мира утром 22 мая столкнулись автомобили «аурус сенат» и «вольво». В результате ДТП, по данным Baza, пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

Baza и 112 пишут, что автомобиль Aurus, с номерами, как у попавшего в ДТП, как минимум ранее был закреплен за патриархом Кириллом.

Однако в РПЦ заявили «Интерфаксу», что эта информация не соответствует действительности. «В настоящий момент автомобиль „аурус“ с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя», — сообщил источник агентства в патриархии.

Под маркой Aurus выпускается линейка автомобилей для первых лиц государства и их кортежей — от лимузинов до минивэнов.