Aurus попал в ДТП в центре Москвы. Источники утверждают, что автомобиль закреплен за патриархом Кириллом, в РПЦ это отрицают
Источник: Meduza
В центре Москвы на пересечении Больничного переулка с проспектом Мира утром 22 мая столкнулись автомобили «аурус сенат» и «вольво». В результате ДТП, по данным Baza, пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.
Baza и 112 пишут, что автомобиль Aurus, с номерами, как у попавшего в ДТП, как минимум ранее был закреплен за патриархом Кириллом.
Однако в РПЦ заявили «Интерфаксу», что эта информация не соответствует действительности. «В настоящий момент автомобиль „аурус“ с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя», — сообщил источник агентства в патриархии.
Под маркой Aurus выпускается линейка автомобилей для первых лиц государства и их кортежей — от лимузинов до минивэнов.