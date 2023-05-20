Владимир Зеленский прилетел в Японию. Он примет участие в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму, где проходит саммит «большой семерки».

В Японию Зеленский прилетел на французском правительственном самолете из Саудовской Аравии, где он выступал перед членами Лиги арабских государств.

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиленное сотрудничество… Мир сегодня станет ближе», — написал Зеленский в телеграме.

Ожидается, что Зеленский проведет переговоры с лидерами «семерки» 21 мая, а также примет участие в расширенной встрече с лидерами восьми стран, не входящих в G7.

Помимо этого планируются отдельные встречи Зеленского с премьером Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом.

Саммит «большой семерки» проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.