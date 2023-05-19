«Важные истории»: Россия в обход санкций закупает через Казахстан беспилотники для войны на миллионы долларов

Россия в обход санкций закупает через Казахстан беспилотники и микроэлектронику на миллионы долларов ежемесячно. Об этом говорится в совместном расследовании «Важных историй», Der Spiegel и OCCRP.

Так, в частности, издания выяснили, что один из главных поставщиков дронов в Россию, казахстанская компания «Аспан арба», была создана уже после начала войны. Ее главный контрагент в России — московская компания «Небесная механика»; у обеих организаций одни и те же владельцы.

Среди покупателей самой «Небесной механики» — федерация ветеранов вооруженных конфликтов «Рысь», камчатский краевой совет ветеранов войны и труда, а также магазин на Ozon, где закупаются российские военные.

Комплектующие для производства электроники для ФСБ, разведки и Минобороны в больших количествах в Россию ввозит фирма «Стэк», которая покупает немецкие чипы у казахстанской компании Da Group 22. Владельцами «Стэка», Da Group 22 и немецкого дистрибьютора являются члены одной и той же семьи.

В общей сложности, выяснили авторы расследования, импорт микроэлектроники в Казахстан после начала войны вырос более чем вдвое — с 35 миллионов долларов до 75 миллионов долларов. Экспорт микросхем из Казахстана в Россию увеличился сразу на два порядка — с 245 тысяч долларов до 18 миллионов.

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