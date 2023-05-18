В Калининграде сносят Дом советов. Его начали возводить в 1970-х, но стройку так и не закончили

В Калининграде начались работы по демонтажу Дома советов — одного из символов города.

Как написал глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев во «ВКонтакте», 18 мая строители начали разбирать лестницу снаружи здания, стяжки и коммуникации. Толмачев также объявил, что теперь это строительная площадка, и призвал «желающих попасть незаконно или законно на объект отказаться от своих намерений».

Работы по демонтажу здания, пишет «Новый Калининград», должны быть завершены до 22 июня 2024 года. На демонтаж потратят 127 миллионов 749 тысяч рублей. Что построят на месте Дома советов, пока окончательно не решено.

Дом советов начали строить в 1970-х годах на территории бывшего Кенигсбергского замка. Главным архитектором проекта был Лев Мисожников. Первоначально собирались построить 28-этажное здание, но из-за особенностей грунта этажность сократили до 21. К началу 1980-х здание было почти готово, но в эксплуатацию не сдано. После распада СССР недостроенный Дом советов приватизировали, однако это решение оспорили в суде, тяжба заняла почти 15 лет. Сделку в итоге признали недействительной.

К 750-летию Калининграда в 2005 году постепенно разрушающийся Дом советов обновили снаружи, однако дальнейшую судьбу здания не могли определить еще несколько лет. В итоге Дом советов все же было решено снести.

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Еще подробнее о Доме советов

Власти хотят демонтировать знаменитый Дом советов в Калининграде. Это один из самых узнаваемых символов советского модернизма Здание строили несколько десятилетий — и ему не хватило года, чтобы открыться