В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Интер»

Английский «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов обыграл испанский «Реал» и вышел в финал турнира. Встреча, проходившая в Манчестере, завершилась со счетом 4:0.

В составе «Сити» дважды отличился Бернарду Силва, еще один мяч на счету Хулиана Альвареса. Защитник «Реала» Эдер Милитао забил мяч в собственные ворота. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с итальянским «Интером».

Накануне «Интер» обыграл в ответном полуфинальном матче «Милан» со счетом 1:0. Первая встреча также завершилась победой «Интера» — 2:0.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле.