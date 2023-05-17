В Европейском университете в Петербурге устроили внеплановую проверку «на экстремизм»

Прокуратура и Рособрнадзор проводят с 15 мая внеплановую проверку Европейского университета в Петербурге «в рамках мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму». Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщили восемь источников в вузе и университетских кругах.

В частности, надзорные органы изучают научные работы преподавателей в поисках «экстремизма», говорят собеседники. Также как минимум на четырех факультетах — антропологии, истории, социологии и политических наук — проверяющие запросили личные дела магистрантов и аспирантов за 2020-2023 годы, а также их индивидуальные научные планы и темы диссертаций.

По словам источников, после начала полномасштабной войны в Украине Европейский университет расстался с иностранными преподавателями и теми, кто уехал за границу. Нынешняя проверка затрагивает несколько десятков преподавателей и несколько сотен магистрантов и аспирантов вуза.

Собеседники журналистов полагают, что проверка может закончиться закрытием университета или отдельных его программ.

Ректор вуза Вадим Волков на просьбу журналистов о комментарии ответил, что «не может говорить, тем более с Би-би-си».

Европейский университет был основан в Петербурге в 1994 году, изначально вуз финансировался за счет грантов американских и европейских НКО. Попечительский совет университета возглавляет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, также туда входят бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин и бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В 2016 году Европейский университет на год лишили лицензии на образовательную деятельность после проверки прокуратуры и Рособрнадзора. С 2016 года университет проверяли 13 раз, в том числе трижды проходила проверка Рособрнадзора.