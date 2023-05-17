Машину принца Гарри и Меган Маркл два часа преследовали папарацци в Нью-Йорке. Погоня едва не привела к катастрофе, заявил представитель принца

В Нью-Йорке вечером 16 мая произошла «почти катастрофическая погоня» папарацци за автомобилем принца Гарри и Меган Маркл, заявил представитель принца. Она продолжалась более двух часов. Во время этого «неотступного преследования», по словам представителя принца, едва не произошли столкновения с другими машинами, пешеходами и полицейскими на дороге.

Как сообщает AP, в погоне участвовали «полдюжины автомобилей с тонированными стеклами».

В полиции Нью-Йорка пока официально не подтвердили информацию об инциденте.

«Би-би-си» сообщает, что в машине вместе с Гарри и Меган находилась ее мать Дория Регланд. Вечером 16 мая они возвращались с церемонии вручения наград Women of Vision, которые присуждает фонд Ms. Foundation for Women. Меган Маркл получила награду за вклад в защиту прав женщин.

«Хотя статус публичной фигуры подразумевает интерес со стороны публики, это не должно происходить ценой безопасности кого бы то ни было», — говорится в заявлении, распространенном от имени Гарри и Меган.

Мать Гарри принцесса Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже, когда ее преследовали папарацци. Она находилась в машине вместе с миллиардером Доди аль-Файедом — он тоже погиб, как и находившийся за рулем автомобиля водитель Анри Поль. Расследование показало, что водитель примерно вдвое превысил скорость: автомобиль врезался в одну из опор в тоннеле на скорости около 100 километров в час.