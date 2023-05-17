Армянская газета сообщила, что сына премьер-министра страны Никола Пашиняна пытались похитить

Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна — 23-летнего Ашота Пашиняна — пытались похитить. Об этом сообщила принадлежащая семье Пашиняна газета «Айкакан жаманак».

В публикации говорится, что попытка похищения произошла около 15:00 17 мая на территории рядом с домом Пашиняна. По предварительным данным, участниками похищения являются члены общественной организации », пишет газета.

По данным издания, они «заставили Ашота Пашиняна сесть в автомобиль, но ему в какой-то момент удалось выпрыгнуть из машины, после чего сына премьера сбил автомобиль той же организации, следовавшей сзади». В результате Ашот Пашинян получил травму ноги.

Газета также опубликовало видео, на котором видно, как из одной из машин выпрыгивает человек.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека».

В организации «Зов сыновей» отрицают, что пытались похитить сына премьер-министра. Они заявили, что матери погибших военнослужащих «случайно встретили Ашота Пашиняна» и предложили ему сесть в автомобиль, чтобы «поговорить» и вместе пойти к пантеону .

«Ашот Пашинян без возражений, без чьего-либо вмешательства сел в машину одной из матерей и отправился в военный пантеон Ераблур. Затем по дороге, по непонятным для нас причинам, Ашот Пашинян выпрыгнул из машины. В машине находились только матери погибших героев и Ашот Пашинян», — говорится в заявлении организации.

В начале апреля спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что на сына Никола Пашиняна было совершено нападение. Сам Ашот Пашинян это отрицал.