В Telegram для macOS нашли уязвимость, дающую доступ к камере и микрофону

Представители мессенджера Telegram подтвердили, что в приложении на macOS есть уязвимость, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к камере и микрофону пользователя.

Проблема возможна только при использовании версии приложения из App Store на Mac, зараженным вредоносным программным обеспечением, говорится в твиттере компании в ответ на комментарий пользователя об уязвимости.

Представители Telegram подчеркнули, что обновление с исправлением уже находится на рассмотрении Apple, а на приложения, скачанные с сайта Telegram, проблема не распространяется.