Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма иранского режиссера Али Аббаси «Убийца „Священный паук“». Об этом изданию «Бюллетень кинопрокатчика» рассказали в кинокомпании «Экспонента Фильм», которая занимается дистрибуцией ленты в России.

В письме Минкульта об отзыве прокатного удостоверения говорится, что решение принято «в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

Фильм «Убийца „Священный паук“» основан на реальных событиях и рассказывает о том, как в начале 2000-х в иранском городе Мешхед появился маньяк, который убивал секс-работниц. Премьера картины состоялась на Каннском фестивале 2022 года. Исполнительница главной роли Зара Амир Эбрахими была удостоена «Золотой пальмовой ветви».

В российский прокат «Убийца „Священный паук“» вышел 11 мая. За первый уикенд фильм заработал 1,49 миллиона рублей.

Рецензия Антона Долина

В России вышел «Убийца „Священный паук“» — триллер о маньяке, который преследует секс-работниц в Иране Как общество его к этому подтолкнуло? И при чем тут тоталитаризм?

Рецензия Антона Долина

В России вышел «Убийца „Священный паук“» — триллер о маньяке, который преследует секс-работниц в Иране Как общество его к этому подтолкнуло? И при чем тут тоталитаризм?