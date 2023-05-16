ФСБ разработала инструкцию об «обследовании помещений и транспортных средств» без решения суда

Федеральная служба безопасности разработала и опубликовала проект инструкции о проведении гласного оперативно-разыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

В документе, в частности, говорится, что обследования без санкции суда допускаются «в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести ‎к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления». В частности, при наличии информации об угрозе государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России.

В этом случае для обследования необходимо лишь постановление одного из руководителей органа безопасности, но ФСБ обязано в течение суток оповестить о проведенном мероприятии суд.

Для проведения «иных обследований», отмечают «Ведомости», необходимо решение одного из руководителей ФСБ, к примеру, директора ведомства или его первого заместителя. В случаях, «которые не терпят отлагательств», сотрудники ФСБ могут провести обыски и без постановления, однако они должны проинформировать об этом уполномоченного руководителя.

Кроме того, ФСБ, следует из проекта инструкции, хочет получить право изымать во время обследовании даже те документы и предметы, что не относятся к конкретному делу, пишет «Право.ru».

«Документы, предметы или материалы, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные и находящиеся у лиц без специального разрешения, при проведении обследования изымаются ‎во всяком случае», — говорится в проекте.

Общественное обсуждение проекта запланировано провести до 29 мая.