Роскомнадзор закупит анализаторы радиосетей для Крыма и Ростовской области почти на 2 миллиарда рублей. Их используют для борьбы с беспилотниками

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) закупает оборудование для определения местоположения источников радиоизлучения и анализа спектра, пишет российский Forbes.

Анализаторы радиосетей, общей стоимостью 1,77 миллиарда рублей, предназначены для отделений ГРЧЦ в аннексированных Крыму и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону. Это крупная закупка по меркам ГРЧЦ, отмечает Forbes, обычно он заключает контракты на 3-3,36 миллиарда рублей в год.

Оборудование используется для определения местоположения излучающих радиоволны объектов, например базовых станций мобильных операторов, а также для контроля спектра, пояснил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Учитывая, что в Крыму идет масштабное строительство мобильных сетей, отметил он, закупка на такую существенную для Роскомнадзора сумму обоснована.

При этом, отметил Кусков, это оборудование двойного назначения, которое может использоваться, например, для выявления операторов дронов. По словам источника издания, анализаторы радиосетей, которые закупает ГРЧЦ, позволяют не только находить радиосигнал беспилотника, но и определять место его запуска и управления. При должном размещении, по его словам, это оборудование «позволяет решить вопрос с прилетами БПЛА в Россию более чем на 80%».

В свою очередь в ГРЧЦ и Роскомнадзоре Forbes заявили, что центр на постоянной основе «осуществляет модернизацию оборудования» согласно утвержденным ведомством планам развития системы радиоконтроля: «Такие мероприятия позволяют предприятию обеспечить эффективный контроль работы радиоэлектронных средств на территории России».

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