Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки к закону о выборах при военном положении, регламентирующие их проведение. Об этом сообщает ТАСС.

«Ведомости» обратили внимание, что в текст закона ко второму чтению добавили пункт о возможности «принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено ВП [военное положение], на территории, на которых ВП не введено». Это перемещение осуществляется на основании президентского указа.

В отдельный пункт вынесена норма о том, что граждане могут подвергнуться административному задержанию на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента.

В соответствии с поправками, ЦИК будет назначать выборы в регионах с военным положением по обращению губернатора региона после консультаций с Минобороны и ФСБ. В случае возникновения опасности для граждан проведение уже назначенного голосования может быть отложено.

В первом чтении законопроект был принят 18 апреля.

Сейчас, согласно российскому законодательству, военное положение действует в четырех аннексированных регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Российские власти заявляли о намерении провести там региональные выборы в 2023 году.

Читайте также

Если в России введут военное положение, меня могут призвать в армию? Отключат ли интернет? Можно будет хотя бы просто уехать из страны? Как военное положение изменит нашу жизнь: текст издания Kit

Читайте также

Если в России введут военное положение, меня могут призвать в армию? Отключат ли интернет? Можно будет хотя бы просто уехать из страны? Как военное положение изменит нашу жизнь: текст издания Kit