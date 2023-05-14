В Тольятти произошел крупный пожар на заводе по производству дверей. Власти заявили, что концентрация вредных веществ в воздухе в норме

В Тольятти Самарской области произошел пожар на заводе по производству входных металлических дверей «Феррони».

Как сообщило региональное управление МЧС России, пожар в Комсомольском районе города начался около 22:22 13 мая в покрасочном цехе. Меньше чем за два часа площадь возгорания увеличилась с шести тысяч до 20 тысяч квадратных метров. Обрушилась крыша здания на площади пять тысяч квадратных метров.

В 6:45 утра 14 мая, по данным МЧС, спасатели ликвидировали открытое горение. К тушению привлекали более 300 человек и 69 единиц техники, в том числе два пожарных поезда из Самары и Сызрани. Из цеха эвакуировали 13 человек, о пострадавших или погибших не сообщается.

Мэр Тольятти Николай Ренц заявил, что передвижная экологическая лаборатория отобрала пробы воздуха в Комсомольском районе в период возгорания и не выявила превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. В то же время в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что исследуют атмосферный воздух на содержание загрязняющих веществ. «Пробы находятся в работе. Жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали», — заявили в службе.

Предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса, заявили в МЧС. Прокуратура проводит проверку.