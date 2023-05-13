Умер один из создателей программы «Взгляд» и основателей «ТВ-6» Эдуард Сагалаев

В возрасте 76 лет умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Общественного телевидения России (ОТР) Виталия Игнатенко.

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», — рассказал Игнатенко.

Эдуард Сагалаев родился в Самарканде. После окончания филологического факультета Самаркандского государственного университета работал диктором и редактором. В 1973 году в Москве занял должность инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. Через два года стал заместителем руководителя главной редакции программ для молодежи в Гостелерадио.

С 1984 по 1988 год Сагалев занимал пост руководителя главной редакции программ для молодежи Гостелерадио. Он принимал участие в запуске программы «Взгляд» и сам участвовал в ней. По одной из версий, именно Сагалаев придумал название для программы. С 1988 по 1990 год — главный редактор информационной программы «Время».

С 1992 по 1996 год Сагалаев был президентом Московской независимой вещательной корпорации (МНВК), которая стала учредителем первого в России частного телеканала «ТВ-6». Сагалаев занимал должность председателя совета директоров телеканала.