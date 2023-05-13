Сотрудницу красноярского вуза уволили после штрафа по статье о «дискредитации» армии

В Красноярске руководителя спортивного клуба в Сибирском институте бизнеса, управления и психологии Наталию Подоляк уволили после штрафа по статье о «дискредитации» армии. Об этом она сама сообщила в соцсетях, опубликовав приказ об увольнении.

«По настоянию Ленинской прокуратуры, меня таки уволили с работы !!)) Мой 30 летний стаж преподавателя, тренера, руководителя спортивного клуба в высшей школе окончен», — написала она.

В приказе об увольнении говорится, что такое решение принято в рамках «устранения нарушений законодательства об образовании, законодательства о противодействии экстремизму». Основанием для увольнения стало «неоднократное неисполнение» Подоляк своих обязанностей после объявления дисциплинарного взыскания.

Сама Подоляк написала, что никаких дисциплинарных взысканий у нее нет, «только благодарности и поощрения».

Издание «7×7» напоминает, что в декабре 2022 года суд в Красноярске оштрафовал Подоляк на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Причиной стал комментарий Подоляк в соцсетях, в котором она написала: «Они сейчас на чужой земле воюют, а Родине ничего не угрожало. Даже если Вы не считаете их братским и дружественным народом, это не дает нам права оккупировать, разрушать и убивать на их же земле!»

В 2019 году суд оштрафовал Подоляк на 150 тысяч рублей по делу о применении к полицейскому не опасного для здоровья насилия на акции «Он вам не царь». По словам самой активистки, она задела ногой сотрудника МВД, чтобы обратить его внимание на человека, которому стало плохо.