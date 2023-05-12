Женя Беркович подала жалобу на арест по делу об «оправдании терроризма» из-за театральной постановки
Режиссерка Женя Беркович подала жалобу на решение Замоскворецкого суда Москвы, который отправил ее под арест по уголовному делу об «оправдании терроризма», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Когда будет рассмотрена жалоба, неясно.
Вторая фигурантка уголовного дела, драматург Светлана Петрийчук, подала апелляционную жалобу на арест 6 мая, на следующий день, как ее заключили под стражу.
Женя Беркович и Светлана Петрийчук — фигурантки уголовного дела, возбужденного по статье об «оправдании терроризма». Дело возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол» о том, как женщины решили уехать в Сирию к представителям «Тридевятого государства». Петрийчук написала эту пьесу, а Беркович поставила на сцене своего театра. 5 мая обеих фигуранток дела арестовали.
Спектакль «Финист ясный сокол» в 2022 году получил театральную премию «Золотая маска». Постановку отметили за работу драматурга и художника по костюмам.