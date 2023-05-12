США обвинили власти ЮАР в поставках оружия в Россию

Посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бриджети заявил, что власти ЮАР поставляли оружие и боеприпасы России, сообщает Reuters.

Посол заявил на пресс-конференции в Претории, что, по данным США, с 6 по 8 декабря 2022 года в порту в Саймонстауне находилось российское грузовое судно «Леди Р» («Lady R»), на которое загрузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию.

«Вооружение России ЮАР с помощью этого судна… в корне неприемлемо», — заявил американский посол. Рубен Бриджети добавил, что США обеспокоены тем, что власти ЮАР не соблюдают выбранную политику нейтралитета в отношении российского вторжения в Украину.

Заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель, в свою очередь, заявил, что у Вашингтона есть «серьезные опасения» по поводу стоянки судна в военно-морском порту в ЮАР, о чем власти США сообщили нескольким официальным лицам республики.

Офис президента ЮАР Сирила Рамапосы заявил, что высказывания американского посла «подрывают дух сотрудничества и партнерства» между ЮАР и США.

В администрации отметили, что ранее правительство решило, что независимый судья проведет расследование из-за того, что в порт заходило российское судно, а американские спецслужбы согласились предоставить свои доказательства. «Поэтому вызывает разочарование, что посол США занял контрпродуктивную публичную позицию, которая подрывает достигнутое понимание по этому вопросу», — говорится в сообщении офиса президента ЮАР.