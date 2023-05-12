Путин подписал указ об изменении уровней высшего образования. Это реформа в рамках отказа от Болонской системы
Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России в 2023-2026 годах будет проведен пилотный проект, направленный на изменение уровней образования.
Согласно концепции, проект предусматривает введение базового высшего образования (срок обучения на этой ступени составит от четырех до шести лет) и специализированного высшего образования (срок обучения — от одного до трех лет).
На уровне специализированного высшего образования должны быть реализованы программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
В нынешнем и следующем учебных годах пилотный проект будет проведен в шести вузах: это МАИ, МИСиС и МПГУ в Москве, Горный университет в Петербурге, Томский государственный университет и Балтийский федеральный университет в Калининграде.
24 мая 2022 года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил о том, что Россия выходит из Болонской системы. Болонская система высшего образования так же, как и предложенный в указе президента проект, предусматривает двухуровневую подготовку в вузах — четыре года бакалавриата и два года магистратуры.