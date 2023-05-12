Власти России отрицают, что вмешивались в президентские выборы в Турции, как об этом заявил Кемаль Кылычдароглу — главный конкурент действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его комментарий приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Представитель Кремля заявил, что Россия «не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы» других стран и дорожит отношениями с Турцией. «Страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более ничего не будет делать в отношении своего партнера», — сказал он.

Песков добавил, что Россия «решительно отвергает» такие утверждения. «Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. И, если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», — сказал Песков.

Вот что сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Я не знаю, что послужило причиной для таких возваний, это первое. Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств. Господину Кылычдароглу очень важно вспомнить историю с американцами: они всем правительством, всем руководством долго твердили, что Россия вмешивалась, потом потратили десятки миллионов долларов на разбирательство и потом пришли к выводу, что вмешательства . Это первое. А второе, мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой Республикой. И мы действительно дорожим, потому что Турецкая Республика до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся. И эта позиция весьма импонирует нам. Поэтому, конечно, страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более ничего не будет делать в отношении своего партнера. Поэтому мы такие заявления решительно отвергаем. Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. И, если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы. Так и нужно говорить.

Кемаль Кылычдароглу вечером 11 мая обратился к России, опубликовав два твита по-турецки и по-русски: «Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в нашей стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы , держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — заявил кандидат в президенты Турции.

Кемаль Кылычдароглу выступил с таким заявлением после того, как Реджеп Тайип Эрдоган показал сторонника видео, где лидер курдских боевиков призывает голосовать за Кемаля Кылычдароглу.

Первый тур выборов президента Турции намечен на 14 мая. В этот же день в стране пройдут парламентские выборы.

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