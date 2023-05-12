Британский Vogue выпустил номер, написанный шрифтом Брайля

Британский Vogue впервые в своей истории выпустил в мае номер журнала, написанный шрифтом Брайля, позволяющим читать наощупь. Также майский номер представлен и в формате аудиовыпуска.

В майском номере Vogue опубликованы материалы, посвященные людям с особенностями из сферы искусства, моды, спорта, а также занимающимся общественной деятельностью. В ходе работы над номером, поясняется в редакционной статье, и было принято решение о выпуске аудиоверсии и журнала со шрифтом Брайля.

На сайте Vogue можно послушать аудиоверсию журнала или бесплатно скачать номер, написанный шрифтом Брайля, для последующей печати на специальном устройстве. Также Vogue обещает бесплатно отправить журнал со шрифтом Брайля читателям оставившим заявку на сайте, у которых официально подтверждена инвалидность по зрению.