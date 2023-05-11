В квартиру под Дюссельдорфом вызвали спасателей, произошел взрыв. Пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек пострадали из-за взрыва, произошедшего в жилом доме в городе Ратинген под Дюссельдорфом, сообщил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль.

По его словам, ранены десять сотрудников экстренных служб и два полицейских. В пресс-службе полиции уточнили, что восемь спасателей находятся в тяжелом состоянии, сообщает ZDF.

Как сообщили в полиции, взрыв произошел в квартире многоэтажного дома. Спасателей в дом вызвали местные жители, который заметили, что почтовый ящик одного их жильцов переполнен. Полицейские вызвали пожарных, чтобы открыть дверь в квартиру, в которой проживали мать и сын. Предполагается, что мужчина привел в действие неустановленный предмет. В квартире произошел пожар.

В кругах безопасности Германии, как сообщает ZDF, не исключают, что произошла целенаправленная атака.

До конца неясно, остается ли в квартире подозреваемый во взрыве. На месте находятся спецназовцы полиции и снайперы.