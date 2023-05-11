В Финляндии в городе Эспоо обрушился временный переход над автомобильной дорогой. Пострадали 24 человека, сообщает Yle со ссылкой на экстренные службы. В то же время Helsinki Times пишет, что пострадали 27 человек. Согласно изданию, 15 из них были госпитализированы.

По данным полиции, переход обрушился около 9 часов утра. Yle пишет, что среди пострадавших много детей, которые в тот момент были на школьной прогулке. Все они получили травмы разной степени тяжести.

Полиция начала расследование по факту произошедшего.