В Twitter появятся звонки

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что на платформе в ближайшее время добавят функцию аудио- и видеозвонков.

«Скоро появится голосовой и видеочат для каждого пользователя этой платформы и вы сможете общаться с людьми из любой точки мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал Маск в твиттере.

До конца неясно, появятся ли звонки в приложении соцсети или в целом на платформе. Когда запустят такую функцию, пока неизвестно.

Маск также сообщил, что 10 мая в соцсети появится шифрование личных сообщений.