В Москве арестовали студента-историка за чтение мемуаров офицера СС в метро

Басманный районный суд Москвы арестовал на пять суток студента-историка Владимира Панина за то, что он читал в метро мемуары бывшего офицера СС. Внимание на произошедшее обратил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно карточке дела, утром 6 мая Панин в вагоне метро «держал в обеих руках» книгу Петера Ноймана «Черный марш. Воспоминания офицера СС». На обложке книги была фотография немецкого солдата в каске, на которой был нарисован символ СС.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», студента задержали на станции метро «Чистые пруды». После этого Панин провел ночь в ОВД, а на следующий день его привезли в Басманный суд.

В суде студент пытался доказать, что идеологий нацизма и фашизма не придерживается, а книгу изучал «как исторический источник». Тем не менее судья признала Панина виновным в совершении действий, направленных на пропаганду или демонстрацию нацистской символики. Кроме того, судья постановила уничтожить конфискованный экземпляр книги.

В марте 2023 года московский суд арестовал на 14 суток 40-летнего Юрия Самойлова из-за «дискредитирующих российскую армию» картинок в его телефоне. Как следует из опубликованного судебного решения, москвича арестовали из-за найденного в его телефоне изображения шеврона украинского батальона «Азов», который признан в России террористической организацией.