«Переборщили сильно. Пора заднюю включать». Розенбаум на концерте 9 мая выступил в защиту Беркович и Петрийчук, обвиняемых в «оправдании терроризма» из-за спектакля

Певец Александр Розенбаум высказался в поддержку режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых арестовали по уголовному делу об «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист ясный сокол», пишет издание «Ротонда».

Розенбаум высказался об их уголовном преследовании во время концерта в честь Дня Победы, который прошел 9 мая в Петербурге в концертном зале «Октябрьский».

В начале выступления Розенбаум упомянул фильм Веры Глаголевой «Одна война», в котором говорится о женщинах, родивших детей от немцев во время оккупации. «Я никогда бы не мог и никто из вас не мог представить, что Веру притянули бы за оправдание фашизма», — сказал Розенбаум.

«Я не смотрел спектакль „Финист ясный сокол“, но Светлана Петрийчук и Женя Беркович написали об обманутых русских женщинах, просто об обманутых. Я не про политику сейчас говорю, ни в коем случае. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно в кандалах двух девушек, которые написали о несчастных женщинах? <…> И все-таки я хочу выразить надежду, что я один из народа, один обычный человек, у меня тоже есть мнение. Я считаю, переборщили сильно, пора заднюю включать», — заявил Александр Розенбаум.

Александр Розенбаум о Беркович и Петрийчук Meduza

Драматург Светлана Петрийчук и режиссерка Женя Беркович проходят подозреваемыми по делу об «оправдании терроризма», они арестованы. Дело возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», которую написала Петрийчук и поставила Беркович. В пьесе рассказывается о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

В 2022 году пьеса «Финист ясный сокол» получила театральную премию «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа драматурга» и «Лучшая работа художника по костюмам».

Читайте также

«Оправдание терроризма» в деле Жени Беркович и Светланы Петрийчук — это рассказ о выдуманной организации «Тридесятое государство» Под угрозой все, кто упоминают террористов в книгах, пьесах и песнях?

Читайте также

«Оправдание терроризма» в деле Жени Беркович и Светланы Петрийчук — это рассказ о выдуманной организации «Тридесятое государство» Под угрозой все, кто упоминают террористов в книгах, пьесах и песнях?