В Пакистане арестовали бывшего премьера Имрана Хана, отстраненного от власти год назад. Его партия призвала сторонников выходить на улицы

Суд в Пакистане отправил под стражу бывшего премьер-министра страны, председателя оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана, сообщает Reuters.

Хан арестован в рамках дела о нецелевой растрате государственных средств. Основанием для его помещения под стражу стало то, что он не являлся на предыдущие заседания суда по делу.

В твиттере партии «Техрик-и-Инсаф» после ареста появились призывы к сторонникам Хана выходить на улицы. «Народ Пакистана, настало время спасти вашу страну. У вас не будет другой возможности», — говорилось в одном из сообщений.

Имран Хан был смещен с поста премьер-министра Пакистана в апреле 2022 года. С тех пор против него были выдвинуты десятки уголовных обвинений, в том числе в терроризме. Сторонники Хана считают преследование политическим.

Reuters подчеркивает, что арест Хана создает угрозу «массовых беспорядков в стране, обладающей ядерным оружием». В последние месяцы в Пакистане обострился худший экономический кризис за десятилетия — в стране наблюдается рекордная инфляция и медленный рост экономики.